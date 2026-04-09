Antalya'da yarımadada rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
Antalya'nın Demre ilçesinde karadan ulaşımın mümkün olmadığı yarımadada rahatsızlanan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından botla limana getirilerek hastaneye ulaştırıldı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen hasta, ambulansla hastaneye nakledildi.
Antalya'nın Demre ilçesinde karadan araçla ulaşımın olmadığı yarımadada rahatsızlanan kişi, ekiplerce botla limana getirilip hastaneye ulaştırıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaleköy mevkisinde bir kişinin rahatsızlanması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Botla yarımadaya ulaşan sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan S.Ş, botla Üçağız Limanı'na getirildi.
Limanda hazır bekletilen ambulansla Demre Devlet Hastanesi'ne nakledilen S.Ş'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca