Demre Toptancı Halinde Patlama: İşletme Sahibi Tutuklandı

Güncelleme:
Antalya'nın Demre ilçesindeki toptancı halindeki patlamada 1 kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanması sonrası işletme sahibi tutuklandı. Patlama olayında, işletme sahibi Yunus Emre Ç. 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla cezaevine gönderilirken, babası S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükkum Mahallesi'nde bulunan Demre Toptancı Hali'ndeki depoda meydana gelen patlamaya ilişkin işletme sahibi Yunus Emre Ç. ve babası S.Ç. gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yunus Emre Ç. "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sebze meyve toptancı halindeki bir işletmenin deposunda 22 Eylül'de meydana gelen patlamada 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Avcı - Güncel
