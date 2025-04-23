Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'de endişeye yol açtı

Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'de endişeye yol açtı
Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet'te

Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu! sadece e-Devlet'ten yapılıyor
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Askerimiz şehit oldu

Demre Protokolü, 23 Nisan'da Makam Koltuklarını Çocuklara Bıraktı

Demre Protokolü, 23 Nisan'da Makam Koltuklarını Çocuklara Bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demre'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü, makam koltuklarını çocuklara devretti. Çocuklar, çeşitli taleplerle seslerini duyurdu.

Demre ilçe protokolü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuklarını çocuklara bıraktı.

Demre Kaymakamı Emin Bağlı, tüm çocukların bayramını kutlayıp, koltuğunu Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Meyra Çetintepe'ye devretti. Çetintepe, motosiklet sürücülerinin kask takmasının önemine dikkati çekti.

Belediye Başkanı Fahri Duran da koltuğuna aynı okuldan 4. sınıf öğrencisi Asım Kerim Temel'i oturttu. Temel, çocuk oyun alanlarının artmasını ve çocuk parklarına kütüphane kurulmasını istedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Köker de makam koltuğunu Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Feyza Gencer'e devretti. Gencer, çocukların internette ve sokakta işlenen suçlardan korunması İçin daha çok tedbir alınmasını talep etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Orhantekin de koltuğunu aynı okuldan 3. sınıf öğrencisi Fatma Hira Pay'a bıraktı. Pay, okullardaki oyun alanlarının genişletilmesi talimatını verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Avcı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.