Demre'deki Burguç Suyu Yaz Aylarında Serinletiyor

Demre'deki Burguç Suyu Yaz Aylarında Serinletiyor
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Antalya'nın Demre ilçesinde, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler için popüler hale gelen 'Burguç' adı verilen kaynak suyu, çevre il ve ilçelerden de ziyaretçi çekiyor. Ziyaretçiler, suyun sağlık faydalarına inanarak hem serinlemek hem de şifalı çamurdan yararlanmak için burayı tercih ediyor.

Antalya'nın Demre ilçesinde, halk arasında "Burguç" adıyla bilinen kaynak suyu, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenleri ağırlıyor.

İlçe merkezine yakın bir noktada yer altından çıkan ve çevresinde yapılan düzenlemeyle küçük bir havuz oluşturulan su, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Yazın soğuk, kışın ise ılık akan sodyum klorür ve magnezyum karışımlı suya, çevre il ve ilçelerden de ziyaretçiler geliyor.

Bazı ziyaretçiler suyun romatizmal rahatsızlıklar ve mide-bağırsak gibi çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiğine inanıyor. Kaynak suyun biriktiği alandaki çamurun da cilt sorunları ile güneş yanıklarına karşı faydalı olduğunu düşünen tatilciler, çamuru vücutlarına sürmeyi tercih ediyor.

Burguç suyuna girmek için bölgeye gelen öğretmen Bayram Atalay, suyun yalnızca Demre halkının değil, çevre illerden gelenlerin de ilgisini çektiğini belirtti.

Bazı ziyaretçiler ise suyun sıcaklığının yaz aylarında 10-12 dereceye kadar düştüğünü, özellikle sıcak günlerde serinlemek ve vücutlarını soğuk suyla dinlendirmek için burayı tercih ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSuat:

İçildiğinde mideyi bağırsakları tamamen boşaltma temizleme özelliği var. Suyu içip, içtiğin suyun berraklığında alttan çıkana kadar içerdik eskiden. 20 seneden fazla oldu gitmeyeli. O derece etkili bir suydu. Sabah erkenden gidilirdi zira geç saatlerde kükürt kokusu çürük yumurta kokusuna benzerdi. İçimi zorlaşırdı.

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