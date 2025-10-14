Haberler

Demre'de Öğrenciler Plaj Temizliği Yaptı

Antalya'nın Demre ilçesinde Beymelek İlkokulu'ndaki öğrenciler ve öğretmenler, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi' çerçevesinde plajda temizlik yaparak çevre bilincine dikkat çekti.

Antalya'nın Demre ilçesinde Beymelek İlkokulu'nun öğrenci ve öğretmenleri, proje kapsamında plajda temizlik yaptı.

"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında öğrenci ve öğretmenler, Çayağzı Sahili'nde çöp topladı.

Demre İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Orhantekin, çevre bilincini aşılamak için yapılan etkinliğin anlamlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
