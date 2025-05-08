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Demre'de Motosiklet Kullanıcılarına Eğitim Verildi

Demre'de Motosiklet Kullanıcılarına Eğitim Verildi
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Antalya'nın Demre ilçesinde, 'Bir Kural 1 Ömür' projesi kapsamında motosiklet kullanıcılarına eğitim verildi. Eğitime katılanlara hediyeler dağıtıldı.

Antalya'nın Demre ilçesinde motosiklet kullanıcılarına yönelik eğitim verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından "Bir Kural 1 Ömür" projesi kapsamında Noel Baba Meydanı'nda motosiklet kullanıcılarına yönelik sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programa, Demre Kaymakamı Emin Bağlı, İlçe Emniyet Müdürü Yuşa Kılıçaslan, İlçe Jandarma Komutanı Mücahit Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Eğitime katılan vatandaşlara Kaymakam Bağlı tarafından kask, şapka, anahtarlık ve oto kokusu hediye edildi.???????

Kaynak: AA / Ahmet Avcı - Güncel
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