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Demre'de kaçakçılık operasyonunda 19 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

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Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine sevk edilirken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine sevk edildi.

Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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