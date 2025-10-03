Demre'de Hortum Hayatı Olumsuz Etkiledi
Antalya'nın Demre ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen sağanak ve hortum, ağaç devrilmesine ve elektrik tellerinin kopmasına yol açtı. Toptancı halindeki iş yerleri zarar gördü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Antalya'nın Demre ilçesinde akşam saatlerinde sağanak ve hortum yaşamı olumsuz etkiledi.
Eski Postane ve Noel Baba Caddesi'nde iki ağaç devrildi, bazı cadde ve sokaklardaki elektrik telleri koptu.
Hortumun etkili olduğu bölgede hasar meydana geldi, toptancı halindeki iş yerleri ve depoların çatıları uçtu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Belediye ve elektrik dağıtım ekipleri, devrilen ağaç ve kopan tellerin kaldırılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel