Demre'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkusu

Demre'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkusu
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Antalya'nın Demre ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Ayna grubu konser verdi. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, 2. Likya Deniz Bayramı Festivalinin kısmi başarıyla tamamlandığını ve düzenlenen etkinliklere olan katılımın yüksek olduğunu belirtti.

Antalya'nın Demre ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Ayna grubu konser verdi.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla 2. Likya Deniz Bayramı Festivalinin ilkini Üçağız Mahallesi'nde tamamladıklarını ifade etti.

Yarışmalar düzenlediklerini anlatan Duran, turistik Kekova Mahallesi'nde düzenledikleri programa da katılımın yoğun olduğunu bildirdi.

Gecede, Ayna grubu konser verdi.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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