Demokratların Senato'da üstünlüğü ele geçirmesi ve Kongre'de öne geçmesi bekleniyor

Demokratların Senato'da üstünlüğü ele geçirmesi ve Kongre'de öne geçmesi bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Decision Desk HQ, Demokratların kritik eyaletlerde çekişmeli seçimleri kazanarak ABD Senatosu'nda üstünlüğü ele geçirmesinin ve Kongre'nin her iki kanadında da öne geçmesinin beklendiğini bildirdi. Bildirim, salı günü geç saatlerde yapıldı.
WASHINGTON, 4 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington DC'deki ABD Kongre Binası, 3 Kasım 2026.
Seçim tahmin kuruluşu Decision Desk HQ'nun salı günü geç saatlerde bildirdiğine göre Demokratların, kritik eyaletlerde çekişmeli geçen seçimleri kazanarak ABD Senatosu'nda üstünlüğü ele geçirmesi ve Kongre'nin her iki kanadında da öne geçmesi bekleniyor. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua