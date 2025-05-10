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Demokratik Kongo'da Soykırım Paneli İstanbul'da Gerçekleştirildi

Demokratik Kongo'da Soykırım Paneli İstanbul'da Gerçekleştirildi
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İstanbul Ticaret Üniversitesi ve UDEF tarafından düzenlenen panelde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin yaşadığı sorunlara dikkat çekildi ve dayanışma çağrısı yapıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "Demokratik Kongo'da Soykırım" başlıklı panel düzenlendi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'ndeki panelin açılışında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti büyükelçi temsilcisi Francine Basofela, Türkiye'deki Kongoluların temsilcisi Pitshou Bulembi Ndongala, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Öğrenci Birliği Başkanı Daula Abdoul ve Prof. Dr. Ahmet Kavas konuştu.

Basofela, "Bizim hükümetimiz şu anda bütün Kongolulara beraberlik çağrısı yapıyor. Hepimizin bunun için çabalaması lazım. Gençlerin ülkemiz için birlikte ayağa kalkması lazım." dedi.

Kültürlerini ve ülkelerini savunmak için çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Basofela, "Ülkemiz doğal zenginliklerinden dolayı çok fazla sorunla karşı karşıya kalıyor. Bu sorunlara son vermemiz ve ülkenin kalkınması için bir araya gelmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Basofela, "Kongo'nun doğusundaki kardeşlerimiz için dayanışma içinde olmamız lazım. Sadece maddi yardım değil, bu savaşın sona ermesi ve bu halkın huzur içinde yaşaması gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'deki Kongoluların temsilcisi Ndongala da "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki kadınlar, çocuklar, masum insanlar ölüyor. Kendilerini ilgilendirmeyen bir durum yüzünden yerlerinden ediliyorlar." dedi.

Ndongala, 10 milyondan fazla insanın öldüğünü belirterek, "Bugün buraya bunları, Kongo'nun doğusunu konuşmak için geldik çünkü bu durum hepimizi ilgilendiriyor." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Kavas, etkinliğe katılan Kongolu öğrencilere hitaben, "Kongo sizin ülkeniz, Afrika sizin kıtanız. Oraya sahip olacak, sahip çıkacak ilk önce sizsiniz. Başkaları hep kendi çıkarları için geldiler, gelecekler. Ama en çok ülkenin faydası için çalışmalısınız." dedi.

Kavas, Türkiye'de okuyan Kongolu gençlerin sayısının artması gerektiğini dile getirerek, "Kongo ile ilişkilerimiz gelişiyor. Yetmez, daha fazla gelişmesi lazım. Bunun için de sizin iyi okumanız, başarılı olmanız lazım. Hem Türkiye-Kongo hem Türkiye-Afrika hem Kongo-Afrika birçok yönlü ilişkilerde sizlerin aldığınız eğitime çok ihtiyaç var." diye konuştu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Öğrenci Birliği Başkanı Abdoul da "Bugün kalbim sizin kalbinizle birlikte atıyor. Kongo'nun kalbi burada. Uzaklarda ama asla hatırasından ve geleceğinden uzak değil. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Öğrenci Birliğinin Başkanı olarak, sizlerden biri olarak sarsılmaz bir kararlılıkla karşınızdayım." dedi.

Abdoul, Mehmet Akif Ersoy'un "Sahipsiz olan vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır." sözlerini hatırlattı.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
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