Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Çatışmaların Tırmanması: 7 Milyondan Fazla Yerinden Edilme

GOMA, 25 Ocak (Xinhua) -- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki durum, başta 23 Mart Hareketi (M23) ve Demokratik İttifak Güçleri olmak üzere çeşitli silahlı grupların dahil olduğu çatışmaların tırmanmasıyla önemli ölçüde kötüleşti.

Birleşmiş Milletler'e göre devam eden çatışmalar bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirirken, 7 milyondan fazla kişi yerinden oldu. 2025 yılının başından bu yana yaklaşık 237.000 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda yoğunlaşan çatışmaların sivillerin önemli ölçüde yerinden edilmesine ve dokuz barış gücü askerinin yaralanmasına yol açtığını söyledi.

Haq'a göre, BM insani yardım görevlileri, Demokratik Kongo Cumhuriyeti hükümet güçleri ile M23 isyancıları arasında son üç hafta içinde yaşanan çatışmaların, Masisi'deki şiddet olaylarından kaçan 35.000'den fazla kişinin Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma ve çevresindeki yerinden edilenlerin olduğu bölgelere yönlendirdiğini belirtti.

Haq, MONUSCO olarak bilinen ülkedeki BM barışı koruma misyonunun Kongo silahlı kuvvetlerine desteğini arttırdığını ve sivillere yönelik tehdidi azaltmak amacıyla gece ve gündüz ortak devriyeler düzenlediğini bildirdi.

Sözcü yardımcısı, "Ne yazık ki çatışmalar sırasında dokuz BM barış gücü görevlisi yaralandı. Tıbbi tedavi görüyorlar" dedi.