Üye Girişi
Haberler
Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi! Yeni soruşturmada 11 gözaltı

78 kişiyi hayattan koparan otelin patronundan yeni skandal
Konya'da çöken binada umutlar tükendi! İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Çatışmaların Tırmanması: 7 Milyondan Fazla Yerinden Edilme

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Çatışmaların Tırmanması: 7 Milyondan Fazla Yerinden Edilme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki çatışmalar, 23 Mart Hareketi (M23) ve diğer silahlı grupların savaşıyla kötüleşiyor. 7 milyondan fazla kişi yerinden edildi, 237.000 kişi sadece 2025'in başından bu yana evlerini terk etmek zorunda kaldı.

GOMA, 25 Ocak (Xinhua) -- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki durum, başta 23 Mart Hareketi (M23) ve Demokratik İttifak Güçleri olmak üzere çeşitli silahlı grupların dahil olduğu çatışmaların tırmanmasıyla önemli ölçüde kötüleşti.

Birleşmiş Milletler'e göre devam eden çatışmalar bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirirken, 7 milyondan fazla kişi yerinden oldu. 2025 yılının başından bu yana yaklaşık 237.000 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda yoğunlaşan çatışmaların sivillerin önemli ölçüde yerinden edilmesine ve dokuz barış gücü askerinin yaralanmasına yol açtığını söyledi.

Haq'a göre, BM insani yardım görevlileri, Demokratik Kongo Cumhuriyeti hükümet güçleri ile M23 isyancıları arasında son üç hafta içinde yaşanan çatışmaların, Masisi'deki şiddet olaylarından kaçan 35.000'den fazla kişinin Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma ve çevresindeki yerinden edilenlerin olduğu bölgelere yönlendirdiğini belirtti.

Haq, MONUSCO olarak bilinen ülkedeki BM barışı koruma misyonunun Kongo silahlı kuvvetlerine desteğini arttırdığını ve sivillere yönelik tehdidi azaltmak amacıyla gece ve gündüz ortak devriyeler düzenlediğini bildirdi.

Sözcü yardımcısı, "Ne yazık ki çatışmalar sırasında dokuz BM barış gücü görevlisi yaralandı. Tıbbi tedavi görüyorlar" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntem uygulanmaya başlandı
img

Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor
img

Kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.