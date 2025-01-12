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Demokratik Bölgeler Partisi 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti

Demokratik Bölgeler Partisi 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti
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Demokratik Bölgeler Partisi'nde yapılan 7. olağan kongrede, Eş Genel Başkanlar Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır'ın görevlerine devam edeceği açıklandı. Parti, yeni dönem için kararlılıkla büyüme hedefinde olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Demokratik Bölgeler Partisi'nden yapılan yazılı açıklama ile partinin 7'nci olağan kongresinde Eş Genel Başkanlar Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır'ın görevlerine devam edileceği açıklandı.

Demokratik Bölgeler Partisi 7'nci Olağan Kongresini Ankara Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kongre sonrası partinin X hesabından yapılan yazılı açıklama ile Eş Genel Başkanlar Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın ve Keskin Bayındır'ın görevlerine devam edeceği duyuruldu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7'inci Olağan Kongremizi coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Partimizin yeni döneminde Eş Genel Başkanlarımız Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır görevlerine devam edeceklerdir. Demokratik Bölgeler Partisi olarak, taşıdığımız sorumluluğun ve yükümüzün farkındayız. Gücümüzü, kararlılığımızı ve mücadele azmimizi halkımızdan ve haklılığımızdan alıyoruz. Bu inançla daha çok örgütlenecek, daha çok büyüyeceğiz. Bugüne kadar yoldaşlarımızın emeği ile geldik, bugünden sonra da birlikte yol yürüyeceğimiz tüm mücadele arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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