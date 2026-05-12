ABD'de Demokratlar, Virginia'daki seçim bölgesi değişikliği iptal kararını Yüksek Mahkeme'ye taşıdı

ABD'de Demokrat Parti, seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi yoluyla Kongre'de ilave 4 sandalye kazandırabilecek seçimlerin iptaline ilişkin Virginia Yüksek Mahkemesi kararını temyize götürdü.

ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken, Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasındaki "seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi" anlaşmazlığı devam ediyor.

Demokratlar, acil koduyla yaptıkları başvuruda, Yüksek Mahkeme'den söz konusu mahkeme kararını durdurmasını talep etti.

Yüksek Mahkeme'nin söz konusu başvuruyu ne zaman ele alacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'de "seçim bölgesi" savaşları

Hangi partinin Kongre'ye daha fazla temsilci göndereceğini önemli ölçüde belirleyen seçim bölgesi düzenlemeleri, ABD'de "seçim bölgesi manipülasyonu" (gerrymandering) başlığı altında tartışılıyor.

Söz konusu tartışma, ABD Başkanı Trump'ın geçen yıl Texas'taki Cumhuriyetçilere seçim bölgelerini yeniden düzenleme çağrısı yapması ve ağustos ayında kabul edilen yeni düzenleme ile Cumhuriyetçilerin ilave 5 Kongre sandalyesi kazandıracak bir sonuca ulaşmasıyla büyümüştü.

Daha sonra harekete geçen Demokratlar da daha güçlü oldukları eyaletlerde benzer oylamaların yapılmasını sağlayarak Kongre seçimleri öncesinde avantaj sağlamaya çalışmışlardı.

Texas'ın ardından California'da geçen yıl kasım ayında yapılan oylamadan Demokratlar, ilave 5 sandalye elde edecek bir sonuçla çıkmıştı.

Benzer oylamaların yapıldığı eyaletlerde Cumhuriyetçiler, Missouri'de 1, Ohio'da 2, Kuzey Carolina'da 1 sandalye; Utah'ta ise Demokratlar ilave 1 sandalye avantajı sağlamıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
