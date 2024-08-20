- Demokrat Parti Kongresi, İsrail protestoları eşliğinde Chicago'da başladı

CHICAGO - Kamala Harris'in başkan adaylığının resmen ilan edileceği Demokrat Parti Kongresi, İsrail protestoları eşliğinde ABD'nin Chicago kentinde başladı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, 4 gün sürecek olan Demokrat Parti Kongresi ülkenin Chicago kentinde başladı. ABD Başkanı Joe Biden dahil birçok önde gelen Demokrat siyasetçinin katıldığı kongre, ilk gününde İsrail protestolarına sahne oldu. Binlerce gösterici Chicago caddelerinde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirirken, bir grup ise kongrenin yapıldığı United Center Spor Salonu önünde toplanarak ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin İsrail'e yönelik desteğine tepki gösterdi.

Harris adaylığı resmen kabul edecek

Biden'ın bu akşam saatlerinde bir konuşma yaparak tüm Demokratlara "Harris'e destek" mesajı vereceği kongrede, Harris'in Demokrat Parti başkan adaylığını resmen kabul etmesi bekleniyor. Kongre programına göre, Harris'in etkinliğin son gününde bir konuşma yapacağı belirtiliyor.