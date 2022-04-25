Davutoğlu, Dördüncü Buluşmanın 29 Mayıs'ta Yapılacağını Açıkladı - Haberler

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Davutoğlu, Dördüncü Buluşmanın 29 Mayıs'ta Yapılacağını Açıkladı

ANKA - Tamer Arda Erşin - Güncel
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altı siyasi parti lideri olarak dördüncü buluşmayı Gelecek Partisi’nde 29 Mayıs’ta yapacaklarını duyurdu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altı siyasi parti lideri olarak dördüncü buluşmayı Gelecek Partisi'nde 29 Mayıs'ta yapacaklarını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya geldi. Üçüncü buluşma yaklaşık altı saat sürdü.

Buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bizlere bugün verimli bir toplantıda ev sahipliği yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Sn. Gültekin Uysal'a ve değerli liderlere teşekkür ediyorum. Biz de 29 Mayıs tarihinde Gelecek Partisi Genel Merkezimizde liderleri ağırlamaktan onur duyacağız" dedi.

ANKA / Tamer Arda Erşin - Güncel

Hizb-i İslami Partisi, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Mayıs, Güncel, Haberler

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