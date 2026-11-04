Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Demokrat Andrews, Güney Carolina'da Darline Graham'ı geçip Senato koltuğunu aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AP'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokrat aday Annie Andrews, Güney Carolina'da Darline Graham'ı geride bırakarak Senato koltuğunu Cumhuriyetçilerden aldı. Bu sonuçla Demokratlar Senatoda 46 sandalyeye ulaşırken, Cumhuriyetçiler 37 sandalyeyle yarışı sürdürüyor.

ABD'de Kongre ara seçimlerinde Güney Carolina'da yarışan Demokrat aday Annie Andrews, rakibi Darline Graham'i geride bırakarak eyaletin Senato koltuğunu Cumhuriyetçilerden aldı.

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Senato yarışının kazananları belli oldu.

Demokratlar, Kuzey Carolina'nın ardından Güney Carolina'da da Cumhuriyetçilerin elindeki Senato sandalyesini geri alarak gecenin ikinci sandalye değişimine imza attı.

Güney Carolina'da uzun yıllar senatörlük yapan Cumhuriyetçi Lindsey Graham'in kız kardeşi olan Darline Graham'in seçimi kaybetmesi, eyalette Cumhuriyetçiler için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Bu sonuçla Senatoda 46 sandalyeye ulaşan Demokratlar, Kongrenin üst kanadında çoğunluğu sağlamaya bir adım daha yaklaştı.

Cumhuriyetçiler ise şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre 37 sandalyeyle yarışı sürdürüyor.

ABD ara seçimleri

ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başında.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

ABD Temsilciler Meclisinde çoğunluğa ulaşmak için 218, Senatoda ise 51 sandalyeye ulaşmak gerekiyor.

Kaynak: AA
Şanlıurfa'da aile katliamı: Annesini ve ablasını öldürdü, 11 yaşındaki kardeşini yaraladı

22 yaşındaki genç dehşet saçtı! Bu evden 2 cenaze çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United'ın kabusu bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş

Kabusları bitti! 3 dakikada tarihi geri dönüş
Manisa’da hafif ticari araç iş makinesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kan donduran kaza: Ölü ve yaralılar var
Yılmaz Erdoğan tepki çeken kam davulu sahnesi nedeniyle özür diledi

Tepkilerin odağındaki Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
Alaska'da 'aynı isimli aday' krizi: Seçmenin kafası fena karıştı

Seçimde ikisi yarışıyor ama suçlanan isim bambaşka biri!

Victor Osimhen'i çıldırtan olay! Yedek kulübesine şikayet etti

Victor Osimhen'i çıldırtan olay!

ABD Başkanı Trump seçim gecesi yorumcu Jessica Tarlov'a tepki gösterdi

Trump seçim gecesi ağzını bozdu: Beni asıl rahatsız eden...
ABD tarihinde bir ilk! Keisha Lance Bottoms ülkenin ilk siyahi kadın valisi seçildi

Hem ABD tarihine geçti hem de 24 yıl sonra partisine eyaleti getirdi