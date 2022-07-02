Demirtaş: "Sivas Katliamı'nın Derin Yarası Yine Sızlıyor Çünkü Aradan Geçen Bunca Yıla Rağmen Hakiki Bir Yüzleşme Olmadı"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 33 şair, yazar, sanatçının yaşamını yitirdiği Sivas Katliamı'nın yıl dönümünde, "Sivas Katliamı'nın derin yarası yine sızlıyor çünkü aradan geçen bunca yıla rağmen hakiki bir yüzleşme olmadı" mesajını paylaştı.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Sivas Katliamı'nın 29'uncu yıl dönümünde sosyal medya hesabından avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Demirtaş'ın mesajı şöyle:

"Sivas Katliamı'nın derin yarası yine sızlıyor çünkü aradan geçen bunca yıla rağmen hakiki bir yüzleşme olmadı. Bunu sağlama ve aynı acıların bir daha asla yaşanmaması için mücadele etme sözümüzü yineliyor, yaşamını yitirenlerin anısı önünde saygıyla eğiliyorum."

ANKA / Güncel