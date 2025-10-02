Haberler

Demirköy Kaymakamı Yaşlıları Ziyaret Etti ve Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Demirköy Kaymakamı Kemal Balaban, Akpınar köyünde yaşayan yaşlıları hastanelerinde ziyaret ederek isteklerini dinledi. Ayrıca Kıyıköy beldesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrencilerle birlikte uçurtma uçurdu.

Demirköy Kaymakamı Kemal Balaban, yaşlıları ziyaret etti.

Balaban, Akpınar köyünde yaşamlarını sürdüren Ayşe Sevim, Ahmet Yaşar, Katibe Bağcılar ve Hacer Yıldız'ı evlerinde ziyarette bulundu.

Yaşlılarla bir süre sohbet eden Balaban, istekleri dinledi.

Uçurtma şenliği yapıldı

Kıyıköy beldesinde uçurtma şenliği yapıldı.

Kıyıköy İlkokulunca, Liman Mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Akdemir, öğrencilerle birlikte uçurtma uçurdu.

Daha sonra öğrencilere hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
