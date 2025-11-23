Haberler

Demirköy'de Öğrenciler Kitap Okuyup Longoz Ormanları'nı Gezdiler

Güncelleme:
Demirköy Kaymakamlığı'nın 'İlçemizin Çocukları Keşfe Çıkıyor' projesi kapsamında, İğneada Atatürk Ortaokulu öğrencileri Limanköy Kütüphanesi'ni ziyaret ederek kitap okudu ve Longoz Ormanları'nı gezdi.

Demirköy Kaymakamlığınca yürütülen "İlçemizin Çocukları Keşfe Çıkıyor" Projesi kapsamında İğneada Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Limanköy Kütüphanesi Konuk Evi'ni ziyaret etti.

Yaklaşık bir saatlik kitap okuma etkinliğinin ardından öğrenciler, Longoz Ormanları Milli Parkı'nı gezdi.

Öğrenciler, ormanda doğayı keşfederken bölgenin doğal yaşamını inceledi.

Gezide öğrencilere ekosistem ve kuş türleri hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
