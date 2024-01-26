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Demirköy'de Beğendik Sahil Güvenlik Komutanlığı binası açıldı

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Demirköy ilçesinde Beğendik Sahil Güvenlik Komutanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi. Kırklareli Valisi Birol Ekici, sahil güvenlik ekiplerine başarılar diledi. Açılış töreninde konuşmalar yapıldı ve komutanlık binası hizmete girdi. Ayrıca Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arıcılık kursu açıldı. Kursiyerlere arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri hakkında bilgi verilecek.

Demirköy ilçesinde Beğendik Sahil Güvenlik Komutanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, düzenlenen programda sahil güvenlik ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.

Sahil güvenlik komutanlığı ekiplerinin başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Ekici, daha öncede Beğendik Sahil Güvenlik Komutanlığının açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından komutanlık binası açıldı.

Arıcılık kursu başladı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce arıcılık kursu açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kursun açılışında yaptığı konuşmada kursa 25 kursiyerin katıldığını söyledi.

Kursiyerlere arı yetiştiriciliği, polen, propolis ve arı sütü gibi ürünlerin üretimi hakkında bilgi verileceğini ifade eden Karaca, kurs sonunda başarılı kursiyerlere belge verileceğini kaydetti.

Karaca, kursiyerlere başarılar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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