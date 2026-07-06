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Kırklareli'nde Ateş Böceği Festivali yapıldı

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Ağaçkakan Vadisi'nde düzenlenen Ateş Böceği Festivali, kamp, doğa yürüyüşü ve yarışlarla başladı. Katılımcılar, havanın kararmasıyla doğadaki ateş böceklerini gözlemledi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Ateş Böceği Festivali düzenlendi.

Ağaçkakan Vadisi'nde gerçekleştirilen festival, kamp ve doğa yürüyüşü ile başladı.

Festivalde, çuval yarışı, halat çekme, çivi çakma yarışları yapıldı, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Daha sonra katılımcılar havanın kararmasıyla doğadaki ateş böceklerini gözlemledi.

Festival Koordinatörü Dilek Çakır, yaptığı açıklamada, Demirköy'de ateş böceğinin çok yoğun şekilde gözlemlenebildiğini belirtti.

Eşsiz doğa olayının daha fazla insan tarafından deneyimlenmesi gerektiğine inandığını ifade eden Çakır, festivale katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Nihat Evren
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