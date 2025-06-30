Demirköy Çevre Yolu Asfaltlama Nedeniyle Kapatıldı

Demirköy Çevre Yolu Asfaltlama Nedeniyle Kapatıldı
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Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, çevre yolundaki asfaltlama çalışmaları nedeniyle yolun 7 Temmuz'a kadar araç trafiğine kapatıldığını açıkladı. Ulaşımda aksaklıkların önlenmesi için ana arterlerde dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Demirköy çevre yolu asfaltlama çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı yazılı açıklamada, çevre yolunda yapılacak asfaltlama çalışmaları nedeniyle 7 Temmuz Pazartesi'ye kadar araç trafiğine kapatıldığını belirtti.

İğneada beldesine ulaşımın ilçe merkezinden sağlanabileceğini ifade eden Gün, ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için ana arterlerde araç parklanmalarına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Pınarhisar Belediyesine su tankeri hibe edildi

Pınarhisar Belediyesinin araç ve ekipman filosuna su tankeri eklendi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, özellikle yaz aylarında yangınlara daha hızlı müdahale edebilmek, cadde ve sokakları yıkamak, park ve yeşil alanları sulamak amacıyla hibe edilen 8 ton su kapasiteli tankerinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tankerin su püskürtme ve nakil işlemleri yapabilme özelliğine sahip olduğunu aktaran Talay, bölgede zaman zaman yaşanan orman ve arazi yangınları başta olmak üzere birçok acil durumda kullanılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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