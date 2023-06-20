MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Yeni yüzyılda 100 il' çağrısıyla birlikte Elbistan'ın il olma hayali yeniden canlandı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan'ın il olması konusunun 100 yıldan fazla bir süre öncesine dayandığını belirtti. Vatandaşlar da il olmanın Elbistan'ın gelişimi için önemli olduğunu ifade etti.

Demirel'in cekete imza atıp 'il oldu' dediği Elbistan'ın 100 yıllık heyecanı tazelendi

KAHRAMANMARAŞ Dönemin başbakanı Süleyman Demirel'in muhtarın ceketini imzalayarak ' Elbistan il oldu' yazdığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı "Yeni yüzyılda 100 il" çağrısı bu heyecanı tazeledi.

Dulkadiroğlu Beyliği'nin başkenti Elbistan, uzun süredir il olma hayali kuruyor. 1993 yılında zamanın başbakanı merhum Süleyman Demirel'in, muhtar Nuri Taphasanoğlu'nun ceketini imzalayarak "Elbistan il oldu" yazması, Elbistanlıları sevindirse de aradan geçen yıllarda bu hayal gerçeğe dönüşmedi. '82 Elbistan' parolası ile bir süredir il olmak için gündem oluşturulmaya çalışılan Elbistan'da, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Yeni yüzyılda 100 il' açıklamasıyla birlikte yeni bir umudun kapıları aralandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan'ın il olması konusunun, 100 yıldan fazla bir süre öncesine dayandığını söyledi.

Osmanlı'da II. Abdulhamid döneminde Elbistan'ın il olması için kanun teklifi verildiğini hatırlatan Gürbüz, "Elbistan'ın il olması en büyük hayalimiz. Cennet mekan Abdulhamid Han'ın 100 yıldan uzun bir süre önce Meclis-i Mebusan'da verdiği bir teklifle başlayan bir hayal bu. Elbistan, tüm kentsel ve sosyal altyapısını şehir adına tamamlamış bir yer. Nüfusu, sahip olduğu coğrafyası, potansiyeli, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile Elbistan, Türkiye çok büyük bir değer katacak. Hem ekonomik anlamda bir merkez haline gelecek hem de ülkenin kalkınmasıyla ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek" dedi.

"Türkiye'deki en hazır şehir Elbistan"

Elbistan'ın, il yapılmaya Türkiye'deki en hazır şehir olduğuna değinen Başkan Gürbüz, "Elbistan, il olması noktasında en önemli değeri insanı. Bütün kriterleri son derece sağlayan bir şehir. Türkiye'deki en hazır şehir Elbistan. Elbistan'ın, yakın bir gelecekte il olduğunu görmek istiyoruz. Bütün Elbistanlılar olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza, parlamentomuza bize verecekleri destek ve hayalimizi gerçekleştirme noktasındaki her türlü katkı için şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

100 yıldır bu hayalle yaşadıklarına belirten vatandaşlar da, "Merkeze çok uzağız. Maraş'a gitmek bizi yoruyor. İl olursak daha çabuk gelişiriz. Bu Elbistan'ın hayali. Türkiye'nin dördüncü büyük ovası. Bize göre, il olmayı çoktan hak ediyor. Elbistan'ın il olması mükemmel olur. Deprem sonrasında Elbistan'ın ayağa kalkması için buna ihtiyaç var. Üniversite sınavı ve iş için başka şehirlere gidiyoruz. İl olursak göç vermeyiz. Elbistan, Maraş kadar gelişmiş bir yer. Maraş'tan daha iyi bir konumdayız. Biz, dışarıya gittiğimizde Maraşlıyız yerine Elbistanlıyız diyoruz. Umutlarımız inşallah yanlış çıkmayacak. İl olmayı en üst sınıfta hak eden bir şehiriz. Bir imza için yüzlerce kilometre gitmek zorunda değiliz. 8 yaşından 80 yaşına kadar herkesin heyecanla beklediği bir haberdi. Elbistan il olun ki yaralar bir an önce sarılsın. Dulkadiroğlu'na başkentlik yapmış bir şehrin il olması bu kadar zor olmaması gerek. Evlatlarımızın geleceği için Elbistan'ın il olması gerekiyor" şeklinde konuştu.