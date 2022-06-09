Demirdöven Barajı 100 bin dönüm araziyi sulu tarıma kavuşturacak - Haberler

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Demirdöven Barajı 100 bin dönüm araziyi sulu tarıma kavuşturacak

AA - İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Demirdöven Barajı 100 bin dönüm araziyi sulu tarıma kavuşturacak

Erzurum'da, kanallarındaki su kaçaklarını gidermek için yapılan onarım çalışmalarının ardından Demirdöven Barajı'nın kapakları, sulama sezonu için açıldı.

Erzurum'da, kanallarındaki su kaçaklarını gidermek için yapılan onarım çalışmalarının ardından Demirdöven Barajı'nın kapakları, sulama sezonu için açıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Demirdöven Barajı'nın, çiftçinin yüzünü güldüreceğini söyledi.

Demirdöven Barajı'nın, Pasinler ve Köprüköy ilçesinde 100 bin dönüm tarım arazisinin sulama ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Memiş, "Biz, ekmeğini helal yönden kazanan bütün kardeşlerimizin emrindeyiz. Pasinler Ovası'na çıkarma yapacağız dedik, çıkarmaya başladık. Hizmet çıkarması." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen de kapakları açılan barajın bölgeye ve tarıma olan katkısına değindi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ise işletmeye alınan Demirdöven Barajı'nın 58 metre yükseklikte kum çakıl dolgu tipinde inşa edildiğini aktardı.

Erzurum'un en büyük ovaları içerisinde yer alan Pasinler Ovası'nın 630 bin dönüm olduğunu ifade eden Yavuz, ülkenin de önemli ovaları arasında yer alan Pasinler'in yaklaşık 100 bin dönümlük kısmının Demirdöven Barajı ile sulu tarıma kavuştuğunu kaydetti.

Yapılan onarım çalışmalarıyla kanallardaki kaçakların önlendiğini ifade eden Yavuz, sulamanın, çiftçilere bereketli hasat getirmesini diledi.

AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

Pasinler Erzurum su Güncel Haberler

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