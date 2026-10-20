Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Demirci-Selendi yolunun 2 kilometrelik Akçeşme-Alaağaç etabı ulaşıma açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demirci-Selendi kara yolunun Akçeşme ile Alaağaç mahalleleri arasındaki 2 kilometrelik etabında asfaltlama tamamlandı ve yol ulaşıma açıldı. 11 metre genişliğindeki yolda 14 menfez yer alıyor.

Demirci-Selendi kara yolunun Akçeşme ile Alaağaç mahalleleri arasındaki 2 kilometrelik etabında yapılan asfaltlama tamamlandı, yol ulaşıma açıldı.

Yüklenici firma tarafından Akçeşme ve Alaağaç mahalleleri arasındaki güzergahta yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında 11 metre genişliğinde inşa edilen yola 14 menfez kazandırıldı.

Altyapı süreçlerinin ardından Karayolları ekiplerince asfalt çalışması yapıldı ve yol trafiğe açıldı.

Proje kapsamında Esenyurt Mahallesi Yarbasan istikametinde daha önce heyelan ve yol çökmesi meydana gelen alanda düzenleme çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yaptığı açıklamada, ilçenin ulaşım ağını güçlendirecek projenin önemli olduğunu ifade etti.

Çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Kara, "Akçeşme ve Alaağaç mahalleleri arasındaki 2 kilometrelik etapta altyapı ve yol yapım çalışmaları tamamlandı. İlçemize kazandırılan bu yatırım için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve sahada emeği geçen ekiplere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek

Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi

Nikah memurunun hareketi Ahmet Özer'i küplere bindirdi

Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi

Askeri kamp füzelerle vuruldu! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alıp ırmağa atladı

Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alınca olanlar oldu
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan

"Açığız" yazdı, giren olmadı! İşte ülkede yağmalanmayan tek dükkan
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti

Zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Ekipler harekete geçti
Yaşıtları yürüyemezken o 20'lik delikanlı gibi, işte sırrı

Yaşıtları yürüyemezken o 20'lik delikanlı gibi, işte sırrı

Pasifik'te sular ısınıyor! Çin donanması ABD'ye karşı harekete geçti

Dünya diken üstünde! Donanmaya verilen emir tansiyonu yükseltti