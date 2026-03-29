Haberler

Demirci'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Akçakertik mevki, Türkmen Dağı ve Bardakçı Mahallesi beyaza bürünürken, kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü. Sürücüler kar yağışı ve buzlanma konusunda uyarıldı.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Demirci ilçesi merkezinde sağanak yağmur etkisini sürdürürken, ilçenin yüksek kesimleri olan 1470 rakımlı Akçakertik mevki, Türkmen Dağı ve Bardakçı Mahallesinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgeler kısa sürede beyaza büründü.

Demirci - Simav karayolu 1470 rakımlı Akçakertik mevkiinde kar yağışı ile birlikte sis etkili olurken, görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü.

Yetkililer kar yağışının devam ettiği Demirci – Simav karayolunda gece saatlerinde yollarda buzlanma meydana gelebileceğinden dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda sürücüleri uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

