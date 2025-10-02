Demirci'de Yangın: Ahşap Ev Zarar Gördü
Manisa'nın Demirci ilçesinde, Bayramşah Mahallesi'nde bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın, mahalle sakinlerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası evde hasar oluştu.
Manisa'nın Demirci ilçesinde, yangın nedeniyle bir ev zarar gördü.
Bayramşah Mahallesi'nde Nurullah Yılmaz'a ait ahşap evin mutfak bölümünde yangın çıktı.
Mahalle sakinleri, evde yaşayanları ve evin altında yer alan ahırdaki hayvanları dışarı çıkardı.
Yangın, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alevler nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel