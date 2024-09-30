Demirci'de Üniversite Öğrencilerine Çorba İkramı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, üniversite öğrencilerine her sabah çorba ikram ediliyor.

Demirci Belediyesi, eğitim fakültesi girişine kurulan stantta öğrencilere bardakta Demirci tarhanası dağıtıyor.

Öğrencilerden Merve Böke, çorba ikramından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uygulama için teşekkür ederiz." dedi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da Demirci tarhanasının 16 çeşit şifalı bitkiden hazırlandığını anlatarak, "Okul sezonu boyunca hem eğitim fakültemizde hem de meslek yüksekokulumuzda bardakta çorba ikramımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.