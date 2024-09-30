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Demirci'de Üniversite Öğrencilerine Çorba İkramı

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Manisa'nın Demirci ilçesinde, belediye tarafından üniversite öğrencilerine her sabah bardakta Demirci tarhanası çorbası ikram ediliyor. Öğrenciler uygulamadan memnuniyetlerini dile getirirken, Belediye Başkanı Erkan Kara çorbanın şifalı bitkilerle hazırlandığını belirtti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, üniversite öğrencilerine her sabah çorba ikram ediliyor.

Demirci Belediyesi, eğitim fakültesi girişine kurulan stantta öğrencilere bardakta Demirci tarhanası dağıtıyor.

Öğrencilerden Merve Böke, çorba ikramından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uygulama için teşekkür ederiz." dedi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da Demirci tarhanasının 16 çeşit şifalı bitkiden hazırlandığını anlatarak, "Okul sezonu boyunca hem eğitim fakültemizde hem de meslek yüksekokulumuzda bardakta çorba ikramımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel

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