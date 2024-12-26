Demirci'de TEKNOFEST Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Manisa'nın Demirci ilçesinde TEKNOFEST başvuru sürecine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. T3 Vakfı Manisa Sorumlusu Mustafa Güven, etkinlikler hakkında bilgi verirken, Belediye Başkanı Erkan Kara ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören katılımcılara çiçek takdim etti.
Manisa'nın Demirci ilçesinde TEKNOFEST başvuru sürecine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Basri Koçyiğit Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda T3 Vakfı Manisa Sorumlusu Mustafa Güven, katılımcılara vakfın çalışmaları ile TEKNOFEST'in bu yıl ki etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.
Etkinliğin sonunda Belediye Başkanı Erkan Kara ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören, Güven'e çiçek takdim etti.
Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel