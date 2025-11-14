Haberler

Demirci'de Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçe merkezinde ve Demirci-Salihli yolunda toplam 15 kilometre asfalt döküleceğini açıkladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünce sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler kapsamında sıcak asfalt ve yapı çalışmalarına başlandığını belirtti.

İlçe merkezinde ve Demirci- Salihli yolundaki 15 kilometreye sıcak asfalt yapılacağını aktaran Kara, "Hükümetimiz tarafından ilçemizde ulaşım yatırımları sürüyor. Yapımı yarım kalan Selendi karayolunun da ihalesi yapılacak. Hedefimiz ilçe merkezi başta olmak üzere şehirler arası ulaşım yollarımızı en iyi şekilde yapmak." dedi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Yunan küstahlığı geri adımla bitti! AK Parti'den paylaşıma sert tepki
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Yunan küstahlığı geri adımla bitti! AK Parti'den paylaşıma sert tepki
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.