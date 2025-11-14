Demirci'de Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünce sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler kapsamında sıcak asfalt ve yapı çalışmalarına başlandığını belirtti.

İlçe merkezinde ve Demirci- Salihli yolundaki 15 kilometreye sıcak asfalt yapılacağını aktaran Kara, "Hükümetimiz tarafından ilçemizde ulaşım yatırımları sürüyor. Yapımı yarım kalan Selendi karayolunun da ihalesi yapılacak. Hedefimiz ilçe merkezi başta olmak üzere şehirler arası ulaşım yollarımızı en iyi şekilde yapmak." dedi.