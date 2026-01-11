Manisa Demirci'de yüksek kesimlerde kar keyfi

MANİSA'nın Demirci ilçe merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görüldü.

Demirci'nin 1500 rakımlı Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kamp Merkezi ile Türkmen Dağı, Asitepe ve Büyük Yayla mevkileri kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar aileleriyle birlikte Sarıçayır'a akın etti. Çocuklar kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Kar kızaklarıyla kayan çocuklar ve aileler karın keyfini yaşadı. Vatandaşlar, Sarıçayır Kır Lokantası'nda kar yağışı eşliğinde aileleriyle birlikte kahvaltı yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan doğa manzarası, bölgeye gelenlere keyifli anlar yaşattı. Kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreyi aştı.

Demirci Belediyesi ekipleri, Sarıçayır yolunda kar temizleme çalışması yaparak vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamasını sağladı. Dronla havadan görüntülenen Sarıçayır ve çevresindeki kar manzaraları, bungalovlar ve kartopu oynayan çocuklarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yetkililer, kar yağışının yüksek kesimlerde akşam da etkili olacağını sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları noktasında uyardı.