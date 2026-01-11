Haberler

Manisa Demirci'de yüksek kesimlerde kar keyfi

Manisa Demirci'de yüksek kesimlerde kar keyfi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, yüksek kesimlerde doğayı beyaza bürüdü. Vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, belediye ekipleri ulaşımı sağlamak için kar temizleme çalışmaları yaptı.

MANİSA'nın Demirci ilçe merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görüldü.

Demirci'nin 1500 rakımlı Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kamp Merkezi ile Türkmen Dağı, Asitepe ve Büyük Yayla mevkileri kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar aileleriyle birlikte Sarıçayır'a akın etti. Çocuklar kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Kar kızaklarıyla kayan çocuklar ve aileler karın keyfini yaşadı. Vatandaşlar, Sarıçayır Kır Lokantası'nda kar yağışı eşliğinde aileleriyle birlikte kahvaltı yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan doğa manzarası, bölgeye gelenlere keyifli anlar yaşattı. Kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreyi aştı.

Demirci Belediyesi ekipleri, Sarıçayır yolunda kar temizleme çalışması yaparak vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamasını sağladı. Dronla havadan görüntülenen Sarıçayır ve çevresindeki kar manzaraları, bungalovlar ve kartopu oynayan çocuklarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yetkililer, kar yağışının yüksek kesimlerde akşam da etkili olacağını sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları noktasında uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek

Ankara'da trafik için referanduma gidiliyor! İşte halka sorulacak soru
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor

11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı
İbrahim Üzülmez'den 18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem: Limon gibi sıkmak lazım

18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor

11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı
Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı

Oğlunun kaybı yürekleri dağlamıştı: Paylaşımı dikkat çekti
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da

Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da