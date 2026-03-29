Manisa'nın Demirci ilçesinde kar etkili oldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Akçakertik, Türkmen Dağı ve Bardakçı Mahallesi karla kaplanırken, görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye düştü. Sürücülere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

İlçe merkezinde sağanak etkisini sürdürürken, 1470 rakımlı Akçakertik mevkisi, Türkmen Dağı ve Bardakçı Mahallesi karla kaplandı.

Sis nedeniyle Demirci-Simav kara yolunun yüksek kesimlerinde görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü.

Yetkililer, kara yolunda gece saatlerinde buzlanma meydana gelebileceğini belirterek, sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
Survivor'da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga! Acun cezayı açıkladı

Survivor'da büyük kavga! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var

Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var
Savaşta yeni cephe açıldı! Husiler'den İsrail'e saldırı

İsrail'e soğuk duş! Sürpriz saldırıyla yeni cephe açıldı
Kim'den ABD'yi tedirgin eden hamle

Kim'den ABD'yi tedirgin eden hamle
Survivor'da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga! Acun cezayı açıkladı

Survivor'da büyük kavga! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Beklenen son! Yasak aşk iddiaları istifa ile noktalandı
Robert De Niro: Trump'ın derhal görevden alınması gerekiyor

Efsane oyuncunun Trump çağrısı ülke gündemine bomba gibi düştü