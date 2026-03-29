Manisa'nın Demirci ilçesinde kar etkili oldu
Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Akçakertik, Türkmen Dağı ve Bardakçı Mahallesi karla kaplanırken, görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye düştü. Sürücülere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
İlçe merkezinde sağanak etkisini sürdürürken, 1470 rakımlı Akçakertik mevkisi, Türkmen Dağı ve Bardakçı Mahallesi karla kaplandı.
Sis nedeniyle Demirci-Simav kara yolunun yüksek kesimlerinde görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü.
Yetkililer, kara yolunda gece saatlerinde buzlanma meydana gelebileceğini belirterek, sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
Kaynak: AA / Nurullah Kalay