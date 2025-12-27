Haberler

Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Dron ile görüntülenen kar manzarası, bölgedeki vatandaşları da doğa yürüyüşüne çıkardı.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Yağışla birlikte ortaya çıkan manzara, dron ile görüntülendi.

Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağış başladı. Yağışla birlikte ilçenin yaylaları ve dağlık alanları beyaz örtüyle kaplandı. Yılın ilk karıyla birlikte güzel görüntüler oluştu. Kar yağışı, Demirci'nin Sarıçayır Kamp Merkezi, Türkmen Tepe mevkisi ile 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde de etkisini gösterdi. Yağışla birlikte bölgede oluşan manzara dron ile havadan görüntülendi. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar, aileleriyle birlikte Sarıçayır mevkisine çıktı. Beyaz örtüyle kaplanan alanlarda yürüyüş yapan vatandaşlar, kar manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için Karayolları ekipleri, Demirci-Simav kara yolunda tedbir aldı. Olası kar yağışına karşı küreme ve tuzlama araçlarının hazır bekletildiği, ekiplerin bölgede kontrollerini sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlere çıkacak sürücülerin dikkatli olmaları, zincirsiz yola çıkmamaları ve hava şartlarını yakından takip etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik
Yıldız Tilbe'nin programa damga vuran dansı! Tatlıses kahkahalara boğuldu

Ünlü şarkıcının dansı, programa damga vurdu