Haberler

Manisa'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Hayrettin Zeybek (46) yönetimindeki 09 ANV 359 plakalı otomobil, Akçakertik mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhasına çarpıp şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Zeybek ile yolcu Okan Aslan (40), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı

Profesör "Allah belanı versin" dedi, Kerem Kınık tepkisiz kalamadı
Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL

Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Sular taşların arasından fışkırdı

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi

Nereden nereye! Yeni takımını duyunca şaşıracaksınız
Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı

Gerçekler ortaya çıktı! Bu gülüşün altında neler yatıyormuş neler