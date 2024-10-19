Demirci'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı
Manisa'nın Demirci ilçesinde Muhtarlar Günü, belediye hizmet binası önünde düzenlenen törenle kutlandı. Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Fatma Gümüş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve günün anlamına dair bir konuşma yaptı. Törene Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül de katıldı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.
Belediye hizmet binası önündeki törende Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Fatma Gümüş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Gümüş, daha sonra günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.
Törene Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül de katıldı.