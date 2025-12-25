Haberler

Balıkesir'de demir kapı korkuluklarına sıkışan sahipsiz köpek kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde demir kapı korkuluklarına sıkışan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi ile kurtarıldı ve sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde demir kapı korkuluklarına sıkışan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Çavdaroğlu Mahallesi'nde demir kapı korkuluklarına sıkışan köpeği, fark edenler durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Kurtarılan sahipsiz köpek, yapılan kontrollerin ardından bırakıldı.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11. Yargı Paketi'nden faydalanacak hükümlülerin tahliyeleri başladı

Yılbaşı öncesi 50 bin kişiye müjde! Tahliyeler başladı
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
11. Yargı Paketi'nden faydalanacak hükümlülerin tahliyeleri başladı

Yılbaşı öncesi 50 bin kişiye müjde! Tahliyeler başladı
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
MSB'den olay fotoğrafa ilk yorum: Tehdit oluşturması söz konusu değil

Mesaj bize mi? Türkiye'den olay fotoğrafa ilk yorum