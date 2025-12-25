Balıkesir'de demir kapı korkuluklarına sıkışan sahipsiz köpek kurtarıldı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde demir kapı korkuluklarına sıkışan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi ile kurtarıldı ve sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı.
İlçeye bağlı Çavdaroğlu Mahallesi'nde demir kapı korkuluklarına sıkışan köpeği, fark edenler durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Kurtarılan sahipsiz köpek, yapılan kontrollerin ardından bırakıldı.
Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel