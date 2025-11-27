Haberler

Demet Sağıroğlu, CSO Ada Ankara'da Hayranlarıyla Buluştu

Güncelleme:
Müzisyen Demet Sağıroğlu, Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlediği konserde unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Sanatçı, ilk kez dinleyicilere yeni şarkılarını da tanıttı.

Yorumcu, müzisyen Demet Sağıroğlu, CSO Ada Ankara'da Başkentli müzikseverlerle buluştu.

Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleşen konserde Sağıroğlu, "Arnavut Kaldırımı", "Papatya Falları", "Şikayetim Var" ve "İhanet Ettin" gibi hafızalarda yer etmiş şarkılarını söyledi.

Sanatçı ayrıca ilk kez seslendireceği şarkıları repertuvarına dahil ederek, yeni çalışmalarını Ankaralı dinleyicilerle paylaştı.

Sağıroğlu, konser başlangıcında, dinleyicilerine teşekkür ederek, "Canım Ankaram, hoş geldiniz. Bu gece çoğunlukla benim şarkılarımdan oluşacak. Bazılarını ilk defa duyacaksınız. İnşallah güzel bir geceyi birlikte tamamlarız, hep birlikte söyleriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
title
