Demet Sağıroğlu, CSO Ada Ankara'da Hayranlarıyla Buluştu

Yorumcu, müzisyen Demet Sağıroğlu, CSO Ada Ankara'da Başkentli müzikseverlerle buluştu.

Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleşen konserde Sağıroğlu, "Arnavut Kaldırımı", "Papatya Falları", "Şikayetim Var" ve "İhanet Ettin" gibi hafızalarda yer etmiş şarkılarını söyledi.

Sanatçı ayrıca ilk kez seslendireceği şarkıları repertuvarına dahil ederek, yeni çalışmalarını Ankaralı dinleyicilerle paylaştı.

Sağıroğlu, konser başlangıcında, dinleyicilerine teşekkür ederek, "Canım Ankaram, hoş geldiniz. Bu gece çoğunlukla benim şarkılarımdan oluşacak. Bazılarını ilk defa duyacaksınız. İnşallah güzel bir geceyi birlikte tamamlarız, hep birlikte söyleriz." ifadelerini kullandı.