Demet Akalın, Osmaniye'de Coşkulu Bir Konser Verdi
Şarkıcı Demet Akalın, Osmaniye'de düzenlenen Zorkun Yaylası 29. Çocuk Şenliği etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Akalın, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Şarkıcı Demet Akalın, Osmaniye'de düzenlenen şenlikte konser verdi.
Osmaniye Belediyesince organize edilen Zorkun Yaylası 29. Çocuk Şenliği etkinlikleri kapsamında Akalın sahne aldı.
Akalın, vatandaşların ilgi gösterdiği konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Etkinliğe katılanlar Akalın'ın şarkılarına eşlik etti.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel