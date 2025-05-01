Dementia Patient İshak Öztürk'ün Bulunması İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sultangazi'de kaybolan demans hastası 56 yaşındaki İshak Öztürk'ün bulunması için Mimar Sinan Kent Ormanı'nda başlatılan arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Afad koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarında ekipler, 28 Nisan'da kaybolan Öztürk'ü bulabilmek için Mimar Sinan Kent Ormanı'ndaki dere kenarları ve yamaçlar dahil her noktayı kontrol ediyor.

Ormanda sağlık ekibi de hazır bekletiliyor.

Esenler'de ikamet eden İshak Öztürk'ten haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, Öztürk'ün cep telefonundan en son sinyal alınan ormanda polis, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlatmıştı.