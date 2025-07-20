DEM Partisi, Suruç Saldırısında Hayatını Kaybedenleri Andı

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te meydana gelen canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Kadıköy Halitağa Caddesi'ndeki anma etkinliğinde konuşan Bakırhan, saldırıda hayatını kaybedenleri saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"33 yoldaşımız emin olsun ki onların sadece tetiği çekenler değil arkasındaki güçleri de açığa çıkarıncaya kadar, demokratik bir yargı karşısında onlar hesap verinceye kadar bugün burada olduğu gibi Kürt'ü, Türk'ü, devrimcisi, emekçisi ezilenleriyle sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Hiç kimse demesin ki Suruç'taki 33 yoldaşımızı, canımızı unutacağız. Bir tetikçi cezalandırılarak, Suruç unutturulamaz. Çünkü Suruç bizim umudumuzdur, umut ışığımızdır. Suruç Türkiye halklarıyla IŞİD barbarlığı karşısında mücadele eden Kürtlerin dayanışmasıdır. Türkler ve Kürtler arasındaki barış, demokrasi köprüsüdür. Emin olun her şeye rağmen o köprüyü ayakta tutacağız. O köprü yaşayacak."

Tuncer Bakırhan, "Sizlere söz veriyoruz, DEM Parti olarak bu katliamın asla peşini bırakmayacağız. Bu katliamı da diğer katliamlar gibi unutturulmaması için elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız." dedi.