DEM Partisi'nden Papa Francis'e Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in hayatını kaybetmesi nedeniyle tüm Hristiyan alemine ve Francis'in yakınlarına başsağlığı diledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hristiyan Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in vefatı nedeni ile başta Katolik dünyası olmak üzere tüm Hristiyan alemine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da "Hristiyan Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa'nın ölümü dolayısıyla tüm Hristiyan alemine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.