DEM Partisi'nden Gazze'ye Yardım Teknesinin Alıkonulmasına Tepki

DEM Partisi'nden Gazze'ye Yardım Teknesinin Alıkonulmasına Tepki
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gazze'ye insani yardım götüren 'Madleen' teknesinin İsrail tarafından alıkonulmasını kınadı. Hatimoğulları, durumu insanlık suçuna benzeterek uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan "Madleen" isimli teknenin İsrail tarafından içindeki aktivistlerle birlikte alıkonulmasına tepki gösterdi. Hatimoğulları, "Sivil yardım girişimlerine yönelik bu saldırı, insanlık suçudur. Uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır" ifadelerini kullandı. Bakırhan ise "Gazze ablukasının derhal kaldırılması ve sivil halka insani yardımın ulaştırılması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyorum" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı delerek insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi kuşatarak alıkoymasına sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi.

"Gazze'ye dönük bu insanlık dışı abluka derhal son bulmalıdır"

"Madleen" isimli tekneye İsrail müdahalesinin uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu söyleyen Hatimoğulları, paylaşımında, "Bu sadece bir gemi müdahalesi değil, açlıktan ölmekte olan yüz binlerce Filistinliye uzanan ellere dönük bir saldırıdır. Engellenen sadece gıda yardımı değil enternasyonalist dayanışmadır. Sivil yardım girişimlerine yönelik bu saldırı, insanlık suçudur. Uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır. Gazze'ye dönük bu insanlık dışı abluka derhal son bulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyorum"

Bakırhan ise tekneye yönelik müdahaleyi "insanlığa ve vicdana yapılmış bir müdahale" olarak nitelendirerek "Gazze'yi ablukaya alarak yüzbinlerce Filistinliyi açlıkla sınayan İsrail Devleti'nin bu politikalarını kınıyorum. Gazze ablukasının derhal kaldırılması ve sivil halka insani yardımın ulaştırılması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyorum" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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