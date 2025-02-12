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DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce başarılı bir operasyon geçirerek kalp kapakçığı değişen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli'yi telefonla arayan Bakırhan, "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"TÜRKİYE'NİN SİZE İHTİYACI VAR"

Görüşmede Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var" dedi.

KALP OPERASYONU GEÇİRMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz hafta başarılı bir operasyon geçirmişti. Bahçeli'nin, 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti. MHP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek." denilmişti. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli de hızla iyileştiğini ifade etmişti.

DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıCece Cece:

kadere bak kadere bak kimler kimlerle görüşüyor kadere bak

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Haber YorumlarıAnil Yilmaz:

heyt be bir mhp li olarak utanıyorum biranda 180 derece dönüp terör sevici apo pçini çıkarma telaşına nasılda düştü bahçeli tabi nede öz olsa halasının oğlu apo

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

bunlar güzel haberler Türkiye nın birlik beraberlik e ihtiyaç ı var

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Çakma milliyetçiler. En büyük Türk milliyetçisi ATATÜRK

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Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Arkadaş bu chplileri anlayamadık gitti seçimde beraber aynı kişiye oy verir kampanya yürütürler hemde barış yok iken fakat şimdi barışalım kan dökülmesin diye eller uzatılıyor fakat chp bu kez düşman oluyor bunların ne vizyonu var ne duruşu .

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Haber YorumlarıRevolver:

mafya - terör kardeşliği...

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

heyttt

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Vatan haini hepsii

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Haber YorumlarıÖzgür Özdemir:

vayyy be...daha neler neler görcez..

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Kankiler ya . Her halde geçmiş olsun diyecek .

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