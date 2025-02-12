DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce başarılı bir operasyon geçirerek kalp kapakçığı değişen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli'yi telefonla arayan Bakırhan, "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var" dedi.
Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
"TÜRKİYE'NİN SİZE İHTİYACI VAR"
Görüşmede Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var" dedi.
KALP OPERASYONU GEÇİRMİŞTİ
MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz hafta başarılı bir operasyon geçirmişti. Bahçeli'nin, 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti. MHP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek." denilmişti. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli de hızla iyileştiğini ifade etmişti.