DEM Parti, Syriza ve Avrupa Solu ile Önemli Görüşmeler Yaptı

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Syriza ve Avrupa Solu heyetleriyle bir araya gelerek AİHM kararları, Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye-Yunanistan ilişkileri üzerinde durdu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Syriza ve Avrupa Solu heyetleriyle yaptığı görüşmede AİHM kararları, Türkiye-AB ve Türkiye- Yunanistan ilişkileri ile çözüm sürecini ele aldı.

DEM Parti, Syriza Başkanı Sokratis Famellos ile Avrupa Solu Başkan Yardımcısı Yiannis Bournous'un Genel Merkez'i ziyaret ettiğini açıkladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre heyet, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi. Görüşmede "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
