DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklama

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Dem Parti olarak bu sürecin ivme kazanabilmesi, başarıya ulaşması, silahların tümden ve kalıcı bir şekilde devre dışı bırakılması ve siyaset alanına demokratik bir biçimde zemin oluşturulabilmesi için en başından beri sorumluluk üstlendik." dedi.

Doğan, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulunda (MYK) alınan kararlar ve gündeme ilişkin, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Doğan, "DEM Parti olarak bu sürecin ivme kazanabilmesi, başarıya ulaşması, silahların tümden ve kalıcı bir şekilde devre dışı bırakılması ve siyaset alanına demokratik bir biçimde zemin oluşturulabilmesi için en başından beri sorumluluk üstlendik." diye konuştu.

Süreçle ilgili yasal çerçeve belirlenmesi çağrısında bulunduklarını söyleyen Doğan, sürecin halen hukuken güvence altına alınmış bir kurumsal yol haritasının bulunmadığını, bunun hem endişe hem de risk yaratacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarını son derece değerli ve önemli karşıladıklarını belirten Doğan, "Görünen o ki, çerçeve yasayla ilgili bir mutabakat sağlandı. Sağlanan mutabakat zamanlamaya dair. Takvimine ilişkin henüz sizinle net paylaşabileceğimiz bilgiler yok." ifadelerini kullandı.

Ayşegül Doğan, "DEM Parti'nin ismi değişecek mi?" şeklindeki soru üzerine, DEM Parti'nin büyük kongresini yapacağını anımsattı.

Bu dönemde her seçeneği tartışmaya açık olduklarını belirten Doğan, "Evet değişecek ya da hayır değişmeyecek diye yanıt veremiyorum. Biz bütün bunları konferanslarda konuşacağız, değerlendireceğiz. Ondan sonra da isim değişikliği de dahil olmak üzere pek çok konu başlığı netleşmiş olacak." dedi.