Haberler

DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "DEM Parti olarak bu sürecin ivme kazanabilmesi, başarıya ulaşması, silahların tümden ve kalıcı bir şekilde devre dışı bırakılması ve siyaset alanına demokratik bir biçimde zemin oluşturulabilmesi için en başından beri...

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Dem Parti olarak bu sürecin ivme kazanabilmesi, başarıya ulaşması, silahların tümden ve kalıcı bir şekilde devre dışı bırakılması ve siyaset alanına demokratik bir biçimde zemin oluşturulabilmesi için en başından beri sorumluluk üstlendik." dedi.

Doğan, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulunda (MYK) alınan kararlar ve gündeme ilişkin, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Doğan, "DEM Parti olarak bu sürecin ivme kazanabilmesi, başarıya ulaşması, silahların tümden ve kalıcı bir şekilde devre dışı bırakılması ve siyaset alanına demokratik bir biçimde zemin oluşturulabilmesi için en başından beri sorumluluk üstlendik." diye konuştu.

Süreçle ilgili yasal çerçeve belirlenmesi çağrısında bulunduklarını söyleyen Doğan, sürecin halen hukuken güvence altına alınmış bir kurumsal yol haritasının bulunmadığını, bunun hem endişe hem de risk yaratacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarını son derece değerli ve önemli karşıladıklarını belirten Doğan, "Görünen o ki, çerçeve yasayla ilgili bir mutabakat sağlandı. Sağlanan mutabakat zamanlamaya dair. Takvimine ilişkin henüz sizinle net paylaşabileceğimiz bilgiler yok." ifadelerini kullandı.

Ayşegül Doğan, "DEM Parti'nin ismi değişecek mi?" şeklindeki soru üzerine, DEM Parti'nin büyük kongresini yapacağını anımsattı.

Bu dönemde her seçeneği tartışmaya açık olduklarını belirten Doğan, "Evet değişecek ya da hayır değişmeyecek diye yanıt veremiyorum. Biz bütün bunları konferanslarda konuşacağız, değerlendireceğiz. Ondan sonra da isim değişikliği de dahil olmak üzere pek çok konu başlığı netleşmiş olacak." dedi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

4 yılda bambaşka biri oldu! Arda Turan'ın son hali bomba
Icardi gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı

Gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı
Memur zammı vekile de yaradı! En düşük maaş 310 bin lirayı geçti

Zam onlara da yaradı! Maaşlar yarım milyonu aştı
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi! Bıraktığı bildiriden bu mesaj çıktı

BM önünde kendini ateşe verdi! Bıraktığı bildiriden bu mesaj çıktı
Küçük çocuk balkon filesinde dakikalarca asılı kaldı! İtfaiye erinden duygulandıran sözler

Dakikalarca böyle asılı kaldı! "Ben ölürüm onu kurtarırım"
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik