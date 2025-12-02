Dem Parti'den Roman Örgütleriyle Görüşme: "Eşitsizliklerin Son Bulması İçin Yanlarındayız"

(ANKARA) - Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu, Türkiye Roman Hakları Forumu ve Uluslararası Roman Birliği temsilcileri, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti.

DEM Parti, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu, Türkiye Roman Hakları Forumu ve Uluslararası Roman Birliği temsilcilerini Meclis Grubu'nda ağırladı. Heyet, Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ile bir araya gelerek Roman toplumunun karşı karşıya olduğu sorunları aktardı.

Görüşmeye ilişkin partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Roman halkı, bu ülkede yıllardır sistematik ayrımcılığa, yoksulluğa ve dışlanmaya maruz bırakılıyor. DEM Parti olarak, bu eşitsizliklerin son bulması ve Roman toplumunun eşit yurttaşlık haklarına kavuşması için yanındayız. Seslerini başta Meclis olmak üzere her alana taşıyacağız" denildi.