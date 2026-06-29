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Dem Parti Eş Genel Başkanları Orhan Doğan'ı Andı: "Ona ve Bu Uğurda Ömür Veren Nice Mücadele İnsanına Sözümüz Var"

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, kapatılan DEP eski Milletvekili Orhan Doğan'ı ölümünün 19. yılında andı. Hatimoğulları ve Bakırhan, barış ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, kapatılan Demokrasi Partisi (DEP) eski Milletvekili Orhan Doğan'ı ölüm yıldönümünde andı. Hatimoğulları, "En büyük hasreti olan barış bu topraklarda kök salana dek durmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ona ve bu uğurda ömür veren nice mücadele insanına sözümüz var" ifadelerini kullanırken, Bakırhan da " Onu, halkına ve barış idealine adanmış onurlu bir mücadele insanı olarak hatırlayacağız" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, kapatılan Demokrasi Partisi eski Milletvekili Orhan Doğan için ölüm yıldönümünde anma mesajı yayımladı.

Hatimoğulları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesine adayan; onurlu yaşamı ve kararlı duruşuyla bizlere rehber olan sevgili Orhan Doğan'ı, aramızdan ayrılışının 19. yılında saygı ve minnetle anıyorum. En büyük hasreti olan barış bu topraklarda kök salana dek durmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ona ve bu uğurda ömür veren nice mücadele insanına sözümüz var" ifadelerini kullandı.

Bakırhan da sosyal medya hesabından, "Özgürlük ve barış yoluna yaşamını adayan sevgili Orhan Doğan'ı, aramızdan ayrılışının 19. yılında saygı ve minnetle anıyorum. Doğan, yaşamı boyunca zulme ve haksızlığa karşı onurlu bir duruş sergiledi; ardında güçlü bir mücadele mirası bıraktı. Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun barışçıl çözümü için kararlı bir mücadele yürüttü. Bugün barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdürürken, onun bıraktığı miras bizlere yol göstermeye devam ediyor. Onu, halkına ve barış idealine adanmış onurlu bir mücadele insanı olarak hatırlayacağız" paylaşımında bulundu.

Kaynak: ANKA
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