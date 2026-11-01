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DEM Parti, Kobani direnişini 12'nci yılında selamladı, 1 Kasım'ı kutladı

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DEM Parti, Kobani direnişini 12'nci yılında selamladı, 1 Kasım'ı kutladı
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DEM Parti, IŞİD'in 15 Eylül 2014'te Kobani'ye başlattığı saldırıya karşı verilen 134 günlük direnişi 12'nci yılında selamladı. Açıklamada, 1 Kasım Dünya Kobani Günü'nün tüm dünya halklarına kutlu olması dilendi ve direnişte yaşamını yitirenler saygıyla anıldı.

(ANKARA) - DEM Parti, " Kobani'de kazanılan, tüm dünya halklarının sahiplendiği ve Orta Doğu'da yeni bir tarihin başlangıcına milat olan Kobani zaferinin anlamı, bugün enternasyonal olarak daha da büyük bir anlam ifade etmektedir" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun açıklamasında, IŞİD'in 15 Eylül 2014'te Kobani'ye başlattığı saldırıya karşı verilen mücadele hatırlatıldı. 134 gün süren tarihi direnişle karşılaşan IŞİD çetelerine ve arkasındaki güçlere büyük bir yenilgi yaşatıldığı belirtilen açıklamada, "Kobani'de kazanılan, tüm dünya halklarının sahiplendiği ve Orta Doğu'da yeni bir tarihin başlangıcına milat olan Kobani zaferinin anlamı, bugün enternasyonal olarak daha da büyük bir anlam ifade etmektedir" denildi.

Kadın mücadelesi öncülüğünde geliştirilen Kobani direnişinin, Kürt halkının kimliksel, kültürel ve tarihsel haklarına ulaşmasına zemin hazırladığı, bugün eşit ve özgür yaşamın umudu olan Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin gelişmesini sağladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçinde bulunduğumuz bu tarihsel dönemde Orta Doğu başta olmak üzere emperyalist ve bölgesel güçlerin çıkar savaşlarının yarattığı ağır toplumsal sonuçlar, Sayın Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısının ne kadar yaşamsal olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. IŞİD çetelerinin kurmak istediği insanlık düşmanı düzene karşı kadınlar öncülüğünde büyük mücadeleyle elde edilen Kobani direnişini 12'nci yılında selamlıyoruz. İnsani değerleri yok etmek isteyenlere karşı dünya halklarının omuz omuza mücadeleyle ilan ettiği 1 Kasım Dünya Kobani Günü başta Orta Doğu halkları olmaz üzere tüm dünya halklarına kutlu olsun. Başta kadınlar olmak üzere Kobani'de bedenlerini insanlık için siper ederek yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz."

Kaynak: ANKA
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