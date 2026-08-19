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DEM Parti Kadın Meclisi'nden İkra Avcı'ya destek: 'Karar geri çekilmeli'

DEM Parti Kadın Meclisi'nden İkra Avcı'ya destek: 'Karar geri çekilmeli'
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DEM Parti Kadın Meclisi, Rojava'da kadın direnişini simgeleyen saç örme kampanyasına katıldığı için görevinden alınan ve beraat etmesine rağmen ihraç edilen sağlık çalışanı İkra Avcı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, kararın politik olduğu, kadına karşı işlenen suçların meşrulaştırıldığı belirtilerek, kararın geri çekilmesi ve Avcı'nın görevine iade edilmesi çağrısında bulunuldu.

(ANKARA) - DEM Parti Kadın Meclisi, saç örme kampanyasına katıldığı için görevinden alınan sağlık çalışanı İkra Avcı'nın hakkında açılan davada beraat etmesine rağmen görevinden ihraç edildiğini belirterek, kararın geri çekilmesi ve Avcı'nın görevine iade edilmesi çağrısında bulundu.

DEM Parti Kadın Meclisinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Rojava'da direnişçi kadının saç örgüsünün bir HTŞ'li tarafından kesilmesine yönelik başlatılan saç örme kampanyasına katıldığı için görevinden alınan sağlık emekçisi İkra Avcı'nın, hakkında açılan davada beraat etmesine rağmen görevinden ihraç edilmesi, kadına karşı işlenen suçların meşrulaştırılmasıdır.

İkra Hemşire hakkında verilen bu karar politiktir. Kadın düşmanı çetelerin işlediği suçlar karşısında kadınların dayanışmasını cezalandırmaktır. Kadınların sözünü, dayanışmasını ve itirazını bastırarak barış inşa edilemez. Kadınların şiddete karşı yükselttiği her söz, barış ve demokratik toplumun vazgeçilmez parçasıdır.

Kadınları şiddete karşı susturmaya, sindirmeye dönük bu karar derhal geri çekilmelidir. İkra Avcı görevine dönmelidir. İkra Avcı'nın saçlarına attığı her ilmek kadına karşı şiddetin karşısında kadın dayanışmasını büyütmenin ilmeğidir. Bu dayanışmayı #İkraAvcı'yla büyütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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